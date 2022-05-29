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Spor

Bandırmaspor'un finaldeki rakibi İstanbulspor oldu

İstanbulspor, Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde 4-2 yendiği maçın rövanşında BB Erzurumspor'a 1-0 yenilerek finale yükseldi ve Bandırmaspor'un rakibi oldu.

DHA29 Mayıs 2022 Pazar 20:34 - Güncelleme:
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Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ilk maçı deplasmanda 4-2 kazandığı için finale yükseldi. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor play-off final karşılaşması 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

İSTANBULSPOR: Alperen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Muammer), Eduart Rroca, Jetmir Topalli (Dk.88 Tuncer Duhan Aksu) Valon Ethemi (Dk. 50 Kağan Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 76 Emir Kaan Gültekin)

BB ERZURUMSPOR: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Süleyman), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Estrela (Dk.81 Herolind Shala), Gökhan Alsan (Dk.70 Batuhan Artarslan), Olanare (Dk. 58 Aly Malle), Novikovas, Emircan (Dk. 70Martin Hasek), Eren Tozlu

GOL: Dk. 87 Novikovas (P) (BB Erzurumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Ali Yaşar (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Ferhat Yazgan, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Eren Tozlu, Mucahit Albayrak, Batuhan Artarslan, Szumski (BB Erzurumspor)

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