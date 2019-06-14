Banega adım adım Galatasaray'a

Yeni sezonda üç kulvarda mücadele verecek olan Galatasaray, kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye’nin yerine aradığı oyuncuyu İspanya’da buldu. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda gündeme Sevilla’da forma giyen İspanyol asıllı Arjantinli yıldız Ever Banega için düğmeye basarken, Tangocu da Cim-Bom’a yeşil ışık yaktı.

AVRUPA’DA KALMAYI TERCİH ETTİ

Aslan’ın idari menajeri Şükrü Hanedar’ın 30 yaşındaki Arjantinli ön liberonun menajeriyle İstanbul’da bir görüşme yapıp, prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken, Banega da ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, “Sevilla ile 1 yıllık daha kontratım var ama yeni teknik direktör Joaquin Caparros beni takımda tutmayı düşünmüyor. Arjantin’e dönme niyetim yok, Avrupa’da kalacağım ama bu Sevilla olmayacak” diye konuştu.

ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO!

Sevilla’nın adım adım Galatasaray’a yaklaşan Banega için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, Sarı-Kırmızılılar’ın ise 4 milyon euro önerdiği belirtiliyor. İspanyol basını, aradaki 1 milyon euroluk farkın Banega’nın Türkiye’ye gitmesine engel olmayacağını, Galatasaray’ın ise Arjantinli futbolcuya senelik 3.5 milyon euro ödeyeceğini iddia ediyor. Banega, Boca Juniors’tan gelen teklifi de kısa bir süre önce geri çevirmişti.