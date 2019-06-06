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Banega’dan yeşil ışık

10 numara ve ön libero pozisyonlarında oynayan Arjantin asıllı İspanyol futbolcu için Sevilla kapıyı 7 milyon eurodan açtı. Ever Benaga ise Galatasaray’dan yıllık 3 milyon euro ve bonus istedi.

  • Star Spor
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CİM-BOM’UN orta alana transfer etmek için girişimde bulunduğu Ever Banega için istenen bonservis fiyatı cep yaktı. İlk görüşmeyi 30 yaşındaki orta saha ile yapan Sarı-Kırmızılılar, “Kulübümle anlaşın, ben gelirim” yanıtını aldı. Bunun üzerine İspanyol kulübüne fiyat soruldu. Sevilla, Arjantin asıllı İspanyol oyuncu için 7 milyon euro talep etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

Futbolcunun Galatasaray’a gelmek istediğini belirten Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Sevilla’dan indirim istedi. Pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Bu arada Ever Banega’nın, Aslan’ın yöneticilerinden yıllık 3 milyon euro talep ettiği, 3 yıllık da sözleşme yapılmasını şart koştuğu öğrenildi. Mukaveleye başarı bonusları konulması da istendi. Ever Banega, Sevilla’dan yıllık 2.2 milyon euro kazanıyordu

ANTALYALI DOĞUKAN DA LİSTEDE

Galatasaray bir yandan yabancı transferi için uğraşırken diğer yandan da genç yerli oyuncuları kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar Antalya’nın kanat oyuncusu Doğukan Sinik’i (20) almak için girişimde bulundu. Akdeniz temsilcisinin iki milyon lira talep ettiği bu fiyatın Cim-Bom tarafından fazla bulunduğu öğrenildi. Aslan yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz’da başlayacak.

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