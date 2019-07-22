Banega’nın alternatifi Duncan

Sarı-Kırmızılılar’ın yeni orta saha adayının Sassuolo’da forma giyen Alfred Duncan olduğu öğrenildi. Cim-Bom’un 26 yaşındaki Ganalı oyuncu için kulübüne 7 milyon euroluk bir teklif yaptığı ileri sürülürken, İtalyanlar’ın henüz cevap vermediği kaydedildi. Duncan geçen sezon 26 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı.