Banu Can Schürmann, VakıfBank'ın yeni genel menajeri oldu





Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 2022-2023 sezonunu AXA Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla tamamlayan VakıfBank'ın yeni kulüp genel menajerinin belli olduğu bildirildi.

Sporculuk kariyerinde VakıfBank'ta da forma giyen, eski CEV Asbaşkanı ve FIVB Kontrol Komitesi Üyesi Banu Can Schürmann, yeni sezondan itibaren kulüp genel menajeri olarak görev yapacağı kaydedildi.

Ankara'da 1978 yılında dünyaya gelen Banu Can Schürman, VakıfBank formasını da giydiği sporculuk kariyerinin ardından çeşitli kulüplerde ve Yıldız Genç Milli Takımında menajerlik görevini üstlendi. ODTÜ'de lisans, Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans, Gazi Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlayan Schürmann, 2005 yılında CEV Yönetim Kuruluna girdi.

Geçmişte CEV Asbaşkanı ve FIVB Kontrol Komite Üyesi olan Banu Can Schürmann, Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, World Grand Prix, EYOF gibi organizasyonlarda jüri başkanlığı görevlerinde bulundu.