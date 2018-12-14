Banvit, Gary Neal'i kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Banvit, ABD'li oyun kurucu Gary Neal ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Tecnyconta Zaragoza takımında oynayan Neal, 20,6 sayı ve 3,2 asist ortalamaları ile mücadele ederek, ligi sayı lideri olarak bitirdi

Türkiye'de 2007-08 sezonu başında Pınar Karşıyaka'ya transfer olan Neal, çıktığı 19 karşılaşmada 23,6 sayı, 5,2 ribaunt ve 3,5 asist ortalamalarını yakaladı. Gary Neal, sezonun ikinci yarısında İspanya'nın Barcelona takımına transfer olmuştu.