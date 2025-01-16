Banza, Onuachu'yu geride bırakmaya yakın

Bordo-Mavililer'in Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Paul Onuachu'nun geçen sezonluk performansına şimdiden yaklaştı. Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Süper Lig'de 18 karşılaşmada 30 gol üreten Bordo-Mavililer'de 15 maça çıkan Simon Banza, 12 kez ağları havalandırdı. Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu; Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Samsunspor ve Antalyaspor müsabakalarında ise birer kez topu fi lelere gönderdi.

KRALLIKTA İKİNCİ SIRADA

Simon Banza, Trabzonspor'da geçen sezon kiralık olarak görev yapan Paul Onuachu'dan daha gollü bir dönem yaşadı. Onuachu, geçen sezon aynı dönemde 9 gol kaydetmiş daha sonra milli takım kampı ve sakatlıklar nedeniyle sezonu 15 gol ile tamamlamıştı. Banza, ligin ikinci yarısındaki 18 maçta 3 gol daha atması halinde Paul Onuachu'nun geçen sezon sonundaki gol sayısını yakalamış olacak. Simon Banza, ligde gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor. Demokratik Kongolu futbolcu, 13 golle zirvede yer alan Başakşehirli Krzysztof Piatek'in arkasında yer alıyor.