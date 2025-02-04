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Spor

Baran Yıldız, Newcastle United'a transfer oldu

Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, akademi oyuncularından Baran Yıldız'ın, İngiliz ekibi Newcastle United'a transferinin gerçekleştiğini söyledi.

AA4 Şubat 2025 Salı 19:48 - Güncelleme:
Baran Yıldız, Newcastle United'a transfer oldu
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Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, akademi oyuncularından Baran Yıldız'ın, İngiliz ekibi Newcastle United'a transferinin gerçekleştiğini söyledi.

Ali Ekber Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baran Yıldız'ın Newcastle United'a transferi tamamlandı. Resmi imzalar da atıldı. Altyapımızdan bir futbolcumuzun, Premier Lig takımına transfer olması Gençlerbirliği için de oyuncumuz için de önemli bir başarı. Umarım Arda Güler gibi Gençlerbirliği'ni yurt dışında başarıyla temsil eder. Kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "Yeni serüveninde başarılar Baran." paylaşımı yapıldı.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yıldız da yayımladığı veda mesajında, "Gideceğim yerde hem Gençlerbirliği'ni hem de ülkemi gururlandıracak işler yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde görüş belirtti.

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