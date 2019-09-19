Barça 1 milyar euro rekor gelir bekliyor

Geçen sezona oranla 2019-2020 sezonunda yüzde 6’lık (133 milyon euro) artışla 1 milyar 47 milyon euroluk gelir bekleyen Barcelona Kulübü, giderlerin 1 milyar 7 milyon euroya ulaşacağını ve vergiler çıkarıldığında kârın 11 milyon euro olacağını öngörüyor. Barça 2012’den bu yana hep kâr ediyor.