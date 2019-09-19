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Barça 1 milyar euro rekor gelir bekliyor

İspanyol devi Barcelona, 2019-20 sezonunda 1 milyar 47 milyon euroluk rekor gelir beklentisi olduğunu bildirdi.

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Geçen sezona oranla 2019-2020 sezonunda yüzde 6’lık (133 milyon euro) artışla 1 milyar 47 milyon euroluk gelir bekleyen Barcelona Kulübü, giderlerin 1 milyar 7 milyon euroya ulaşacağını ve vergiler çıkarıldığında kârın 11 milyon euro olacağını öngörüyor. Barça 2012’den bu yana hep kâr ediyor. 

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