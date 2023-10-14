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Spor

Barça gözünü Jadon Sancho'ya dikti!

La Liga devi Barcelona önümüzdeki sezon için kadro planlamasına yapmaya şimdiden başladı. Katalan ekibi bu doğrultuda gündemine Manchester United'da forma giyen Jadon Sancho'yu aldı.

14 Ekim 2023 Cumartesi 23:41 - Güncelleme:
Barça gözünü Jadon Sancho'ya dikti!
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La Liga ekibi Barcelona, 2024-25 sezonunun hazılıklarına şimdiden başladı.

Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, Manchester United forması giyen Jadon Sancho'nun menajeri ile temasa geçti.

Katalan devinin, teknik direktör Erik Ten Hag ile sorunlar yaşayan Sancho için yaz transfer döneminde girişimde bulunacağı belirtildi.

Öte yandan Barcelona'nın, maaş indirimini kabul etmesin halinde Sancho'yu ocak ayında da kiralayabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester formasıyla sadece 3 karşılaşmada süre alan Sancho, bu karşılaşmada gol katkısı yapamadı. İngiliz yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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