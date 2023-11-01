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Spor

Barça'da Lewandowski'nin alternatifi belli oldu

La Liga ekiplerinden Barcelona'da gelecek sezonun transfer planlaması sürüyor. Robert Lewandowski'nin yaşı ve olası ayrılığını düşünen yönetim, Polonyalı golcünün yokluğunu Feyenoord'un Meksikalı forveti Santiago Gimenez ile doldurmak istiyor.

1 Kasım 2023 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
Barça'da Lewandowski'nin alternatifi belli oldu
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Katalan devi Barcelona, Feyenoord'da forma giyen Santiago Gimenez'i gündemine aldı. Barça'nın bu transferi gerçekleştirmesinin önünde bir dizi engel var. İşte detaylar...

Feyenoord'un yıldızı Santiago Gimenez, Barcelona'nın listesinde.

ESPN'de yer alan haberde Barcelona'nın Santiago Gimenez'i yakından takip ettiği ve Avrupa'dan birçok takımın da genç futbolcuyu izlediği belirtildi.

Haberde, Gimenez'in Cruz Azul'den Feyenoord'a transfer olduğu günden bu yana Barcelona tarafından takip edildiği belirtilirken bu sezonki performansının ardından genç futbolcunun daha da yakından izlendiği ifade edildi.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Barcelona, Atletico Parananse'den Vitor Roque'yi 30 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

36 yaşına giren Robert Lewandowski'nin gelecek sezon Suudi Arabistan'a olası transferini göz önünde bulunduran Barcelona yönetimi, forvet hattına takviye yapabilir.

Ancak kulübün şu andaki öncelikli hedefinin orta saha ve bek pozisyonlarının olduğu ve finansal sorunların devam etmesi nedeniyle Gimenez transferi kısa bir süre içinde gerçekleşmeyebilir.

Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik sorunlar ve harcama limitleri nedeniyle Katalan ekibinin Roque'yi de devre arasında kadrosuna kaydettirememe ihtimali bulunuyor.

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