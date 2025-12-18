İSTANBUL 13°C / 5°C
Spor

Barça'da stoper hedefi Pau Torres

Stoper bölgesi için çalışmalarını sürdüren Barcelona'nın Premier Lig'de Aston Villa forması giyen Pau Torres'i gündemine aldığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ18 Aralık 2025 Perşembe 19:41 - Güncelleme:
Barça'da stoper hedefi Pau Torres
ABONE OL

Inigo Martinez'in Suudi Arabistan'a gitmesiyle birlikte savunmada istikrarı tutturamayan Barcelona'da teknik direktörü Hansi Flick, sol stoper transferi istiyor.

PAU TORRES RADARDA

ESPN kaynaklı habere göre stoper adayı olarak hem topu kullanma hem de hava toplarındaki etkinliği nedeniyle Pau Torres'in uzun süredir kulübün radarında olduğunu belirtiyor.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Barcelona, Villarreal forması giydiği dönemde de İspanyol savunmacıyı gündemine almış ancak Torres, 2023 yılında yaklaşık 40 milyon euro bedelle Aston Villa'ya transfer olmuştu. 28 yaşındaki stoperin Barcelona'nın ciddi bir teklifle gelmesi halinde İspanya'ya dönmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 18 maçta forma giyen İspanyol stoper, gol veya asist katkısında bulunmadı. Torres'in sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.

