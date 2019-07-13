Barça’dan Neymar hamlesi

İSPANYOL devi Barcelona para saçmaya ve dünyanın önemli yıldızlarını takımda toplamaya devam ediyor. Önceki gün Atletico Madrid’ten golcü Antoine Griezmann’ı 120 milyon euro verip renklerine bağlayan Katalan temsilcisi, eski futbolcusu Brezilyalı Neymar’ı da transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. Paris Saint Germain Kulübü’nde mutlu olmayan ve ayrılmak isteyen Neymar’ın bonservisi için Barcelona’nın 140 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu Fransız basınında yer aldı. Barça, Neymar’ı 222 milyon euro karşılığında PSG’ye satmıştı. Fransız kulübünün Barcelona’dan teklifini yükseltmesini istediği vurgulandı.