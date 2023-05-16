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Spor

Barça'dan Ruben Neves için 50 milyon euro

Wolverhampton, takımın başarılı oyuncusu Ruben Neves'ın Barcelona'ya transfer olması halinde 50 milyon euro bonservis bedeli istedi.

16 Mayıs 2023 Salı 00:00 - Güncelleme:
Barça'dan Ruben Neves için 50 milyon euro
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Wolverhampton, takımın başarılı oyuncusu Ruben Neves'in bonservisini belirledi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Ruben Neves için Wolverhampton 50 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Haberde Barcelona'nın Portekizli oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek oyuncudan para kazanmak isteyen İngiliz ekibi yaz transfer döneminde gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

Barcelona'nın oyuncuya teklif hazırlığında olduğu ve gelecek hafta resmi görüşmelre başlanacağı ifade edildi.

26 yaşındaki orta saha Wolverhampton formasıyla çıktığı 251 maçta 30 gol ve 13 asist yaptı.

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