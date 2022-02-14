Barcelona 1 puanı 90+6'da kurtardı

Barcelona karşılaşmanın 2. dakikasında Pedri'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım 40. dakikada Sergi Darder ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarının 64. dakikasında Raul de Tomas ile golü bulan Espanyol skoru 2-1'e taşıdı.
Maçın uzatma dakikalarının oynandığı 90+2'de Barcelona'dan Gerard Pique, Espanyol'dan Nico Melamed kırmızı kart gördü.
Uzatmaların son saniyelerinde (Dk. 90+6) Hollandalı Luuk de Jong ile rakip ağları havalandıran Barcelona, deplasmandaki derbiden 1 puan aldı.
Ligde bir maçı eksik olan Barcelona 39 puanla 4'üncülükte kaldı.
Espanyol ise 28 puanla 13'üncülükte yer aldı.