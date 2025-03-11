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Spor

Barcelona 3 golle çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanan maçta Barcelona, 1-0'ın rövanşında Benfica'yı evinde 3-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi11 Mart 2025 Salı 22:58 - Güncelleme:
Barcelona 3 golle çeyrek finalde
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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi.

Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanan maçta Barcelona, 1-0'ın rövanşında Benfica'yı evinde 3-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Barcelona'nın golleri 11. dakikada Raphinha, 27. dakikada Lamine Yamal ve 42. dakikada Raphinha'dan geldi.

Benfica'nın tek golünü ise 13. dakikda Nicolas Otamendi attı.

YAMAL'DAN REKOR

Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu. (17 yaş 214 gün)

İFTAR ARASI

Barcelona - Benfica maçının hakemi François Letexier, oruçlu futbolcular için oyunu bir kez daha durdurdu.

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