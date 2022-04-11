İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2022 Pazartesi / 10 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,744
  • EURO
    16,0576
  • ALTIN
    922.773
  • BIST100
    2393.39
Spor

Barcelona 3 puanı 90+2'de aldı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Levante'yi 3-2 mağlup ederek puanını 60'a yükseltti.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 00:39 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 00:39
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 3-2 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Levante, 52. dakikada Jose Luis Morales'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin 56. dakikada kazandığı penaltıda Roger Marti'nin vuruşu ise golle sonuçlanmadı.

Ataklarını sıklaştıran Katalan temsilcisi, 59. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 63. dakikada Pedri'nin ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Bir penaltı daha kazanan Levante'de bu kez Gonzalo Melero, 83. dakikada topu ağlarla buluşturarak skoru 2-2'ye getirdi. Barcelona, 90+2. dakikada Hollandalı Luuk de Jong'un fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 60'e çıkaran Barcelona, galibiyet serisini 7 maça çıkararak bir maç eksiğiyle lider Real Madrid'in 12 puan gerisinde ikinci sıradan takibini sürdürdü. Kümede kalma mücadelesi veren Levante ise 22 puanla 19. sırada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.