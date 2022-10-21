Barcelona 7 dakikada Villarreal'in fişini çekti

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, sahasında Villarreal'i konuk etti.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 3-0 kazandı ve El Clasico'nun ardından yeniden galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Lewandowski gol perdesini açarken 36'da Polonyalı gol makinası bir kez daha topu filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkardı. 38'de Ansu Fati'nin golüyle fark üçe çıktı.

İkinci yarıda Barcelona skoru tutmayı başarırken kalesini de gola kapatınca mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Barcelona bu sonuçla 25 puana yükselirken Villarreal ise 15 puanda kaldı.