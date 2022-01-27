Barcelona, Adama Traore için kesenin ağzını açtı: Tam 35 milyon euro

27 Ocak 2022 Perşembe 18:23 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 18:23

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın hücum oyuncusu Adama Traore için yeni bir iddia gündeme geldi.

The Athletic'in haberine göre; Tottenham ile Wolves, Traore'nin transferi konusunda anlaşma sağlayamadı. Traore'nin Tottenham'a gitmek istememesinin en önemli nedeni olarak ise teknik direktör Conte'nin oyuncuyu sağ bekte kullanmayı düşünmesi gösterildi.

Haberde Barcelona'nın 26 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği ve 35 milyon euro satın alma opsiyonu olan bir kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı. İki takımın anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Bu sezon Wolves ile 23 resmi maça çıkan Adama Traore, 1 gol kaydetti.