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Spor

Barcelona, Adama Traore transferinde mutlu sona yakın

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'da forma giyen Adama Traore'nin transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:54 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 00:54
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Transfer çalışmalarına devam eden Barcelona, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Adama Traore'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Marca'da yer alan habere göre; Barcelona Adama Traore'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Barcelona'ya gelen İspanyol futbolcu, takımın tesislerine gitmeden önce sağlık kontrollerinden geçti.

Yıldız futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması beklenirken, Barcelona'nın 30 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunduğu belirtilenler arasında yer aldı.

Katalan ekibinin ekonomik durumu nedeniyle Adama Traore'nin maaşında indirime gittiği de iddia edildi.

Resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından Traore'nin, Pazartesi günü takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

Barcelona'ya geri dönüyor

Barcelona altyapısından yetişen ve 2015 yılında Aston Villa'ya transfer olan Adama Traore, transferin resmiyet kazanması ile birlikte Katalan ekibine geri dönmüş olacak.

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