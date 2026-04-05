  Barcelona adım adım şampiyonluğa gidiyor
Spor

Barcelona adım adım şampiyonluğa gidiyor

Barcelona, İspanya La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve ikinci sırada yer alan Real Madrid ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 00:11 - Güncelleme:
Barcelona adım adım şampiyonluğa gidiyor
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 2-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid 39. dakikada Giualiano Simeone'nin golüyle öne geçti. Barcelona, 42. dakikada Marcus Rashford ile eşitliği sağladı.

BARÇA KIRMIZI GÖRDÜ, VAR DÜZELTTİ

Barcelona'da Gerard Martin, 46. dakikada kırmızı kart gördü gördü ancak VAR uyarısının ardından kırmızı kart, sarı karta dönüştü.

Atletico Madrid, 45+7. dakikada Nico Gonzalez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

LEWANDOWSKI SAHNEYE ÇIKTI

Barcelona, 87. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle 3 puana ulaştı.

ZİRVEDE PUAN FARKI 7'YE ÇIKTI

Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 76'ya yükseltti ve Real Madrid'in yenildiği haftada zirvede puan farkını 7'ye yükseltti.

Atletico Madrid ise 57 puan ile 4. sırada kaldı.

BARCELONA - ATLETICO MADRID: BİR KEZ DAHA

Barcelona, hafta içinde Atletico Madrid ile bu kez Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Ardından derbide Espanyol'u konuk edecek.

Atletico Madrid ise Barcelona maçı sonrası bu kez Sevilla deplasmanına gidecek.

