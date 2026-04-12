  Barcelona adım adım şampiyonluğa gidiyor
Barcelona adım adım şampiyonluğa gidiyor

Barcelona, İspanya Ligi'nde 31. haftada oynanan derbi karşılaşmasında Espanyol'u 2-1 mağlup etti ve en yakın rakibi Real Madrid ile puan farkını 9'a çıkardı.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 00:46
İspanya Ligi'nde 31. haftada oynanan derbi karşılaşmasında Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan maçta kazanan 4-1'lik skorla Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 25. dakikada Ferran Torres, 87. dakikada Lamine Yamal, 89. dakikada Marcus Rashford kaydetti. İlk iki golde de asisti Lamine Yamal yaptı.

Espanyol'un tek golü 56. dakikada Pol Lozano'dan geldi.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

18 yaşındaki Lamine Yamal, La Liga'da 100 maça en erken çıkan futbolcu oldu. Yamal bu sezon 27 lig maçında 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

PUAN FARKI 9 OLDU

Real Madrid'in Girona ile berabere kaldığı hafta kazanan Barcelona, bitime 7 hafta kala puanını 79'a yükseltti ve ezeli rakibi ile farkı 9'a çıkardı. Espanyol 38 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Barcelona, Celta Vigo'yu ağırlayacak. Espanyol, Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak.

