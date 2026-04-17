17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
  Barcelona, Alexander Sörloth'un peşinde
Spor

Barcelona, Alexander Sörloth'un peşinde

İspanya La Liga devi Barcelona'nın Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth için harekete geçtiği ileri sürüldü.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2026 Cuma 17:01
Barcelona, Alexander Sörloth'un peşinde
Barcelona, yaz transfer dönemi öncesi sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.

Marca'nın haberine göre Katalan ekibi, Alexander Sörloth için resmi temaslarda bulundu.

LEWANDOWSKI KARARI BEKLENİYOR

Barcelona yönetimi, Robert Lewandowski'nin geleceğine dair belirsizlik nedeniyle alternatif arayışına girdi. Polonyalı golcünün Avrupa dışından gelen yüksek teklifler ve maaşında indirime gidilecek yeni sözleşme opsiyonu arasında karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Bu gelişme üzerine teknik direktör Hansi Flick'in sistemine hızlı uyum sağlayabilecek bir isim arayan yönetim, Atletico Madrid forması giyen Sörloth'u ön plana aldı. Norveçli oyuncunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid forması ile 47 maça çıkan Norveçli golcü, 17 gol 1 asistlik performans sergiledi.

