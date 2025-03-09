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Spor

Barcelona, Ansu Fati için kararını verdi

Katalan ekibi Barcelona 22 yaşındaki genç yıldızı Ansu Fati'ye gelecek planlarında yer vermiyor.

HABER MERKEZİ9 Mart 2025 Pazar 13:45 - Güncelleme:
Barcelona, Ansu Fati için kararını verdi
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Ansu Fati'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Kulüp, onu gelecek sezonun planlarına dahil etmese de genç oyuncu ayrılmaya yanaşmıyor. Ansu Fati'nin oynama süresinin azalması da bu tutumunu değiştirmedi ve genç yıldız, sözleşmesine sadık kalmaya devam ediyor.

Dış basında çıkan habere göre; Barcelona, Fati'nin diğer Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri reddetmesinden bıktı ve alternatif çözümler aramaya başladı. Katalan ekibi, Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle görüşmelere başladı. Ancak Fati, Orta Doğu'da oynamaya sıcak bakmıyor. Barcelona yönetimi ise onun maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Oyuncunun ısrarı sürerse, kulüp kendisini Umtiti ve Braithwaite vakalarına benzer bir çıkmazda bulabilir.

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