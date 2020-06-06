İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona, Ansu Fati'ye gelen 100 milyonluk teklifi reddetti
Spor

Barcelona, Ansu Fati'ye gelen 100 milyonluk teklifi reddetti

Barcelona, genç yıldızı Ansu Fati için gelen 100 milyon avroluk teklifi geri çevirdi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 18:14 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 18:15
ABONE OL

Barcelona Başkanı Maria Bartomeu, 17 yaşındaki genç yıldız Josep Ansu Fati için gelen 100 milyon avroluk teklifi geri çevirdi.

İspanyol Sport'un haberine göre;

Perşembe günü (4 Haziran) gerçekleşen toplantıda Barcelona yönetimi, CEO'su ve sportif direktörü görüntülü konuşma üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Ansu Fati'ye gelen 100 milyon avroluk teklif tartışılacakken; Barcelona Başkanı tartışmaya yer vermeden konuyu kapattı.

"SATILIK DEĞİL"

Başkan Bartomeu toplantıda yaptığı konuşmada; "Ansu Fati satılık değil. Bunun üzerine konuşmayacağız." dedi.

Son dönemde ekonomik sorunlar yaşadığı konuşulan Barcelona'da birkaç oyuncunun elden çıkarılması gündeme gelebilir. Kovid-19 salgını ile beraber Katalon ekibi için durum daha da kötüleşti.

Barcelona'nın bu sürece nasıl yanıt vereceği, ilerleyen günlerde belli olacak.

Libya'dan korkunç haber: 106 ceset bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.