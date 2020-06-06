Barcelona Başkanı Maria Bartomeu, 17 yaşındaki genç yıldız Josep Ansu Fati için gelen 100 milyon avroluk teklifi geri çevirdi.
İspanyol Sport'un haberine göre;
Perşembe günü (4 Haziran) gerçekleşen toplantıda Barcelona yönetimi, CEO'su ve sportif direktörü görüntülü konuşma üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda Ansu Fati'ye gelen 100 milyon avroluk teklif tartışılacakken; Barcelona Başkanı tartışmaya yer vermeden konuyu kapattı.
"SATILIK DEĞİL"
Başkan Bartomeu toplantıda yaptığı konuşmada; "Ansu Fati satılık değil. Bunun üzerine konuşmayacağız." dedi.
Son dönemde ekonomik sorunlar yaşadığı konuşulan Barcelona'da birkaç oyuncunun elden çıkarılması gündeme gelebilir. Kovid-19 salgını ile beraber Katalon ekibi için durum daha da kötüleşti.
Barcelona'nın bu sürece nasıl yanıt vereceği, ilerleyen günlerde belli olacak.