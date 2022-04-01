İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2022 Cuma / 29 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6793
  • EURO
    16,2723
  • ALTIN
    913.466
  • BIST100
    2233.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona, Antonio Rüdiger için görüşmelere başladı
Spor

Barcelona, Antonio Rüdiger için görüşmelere başladı

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Antonio Rüdiger için menajeriyle görüşmelere başladığı iddia edildi.

1 Nisan 2022 Cuma 00:42 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 00:42
ABONE OL

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Barcelona, Chelsea ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Alman stoper Antonio Rüdiger ile ilgileniyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Antonio Rüdiger'in menajeri, Çarşamba günü Barcelona yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürerken, Katalan ekibinin futbolcunun transferi için oldukça istekli olduğu belirtilenler arasında yer aldı.

REAL MADRİD VE PARİS SAİNT-GERMAİN DE DEVREDE

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki stoper için Avrupa devleri Real Madrid ve Paris Saint-Germain de devrede. Rüdiger'in menajerleri iki kulüple görüşmelerini devam ettiriyor.

Chelsea ile futbolcu arasında sözleşme uzatma görüşmelerinde herhangi bir sonuca varılamazken, İngiliz ekibi şu anda ise kulübün Rus sahibi Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle girişimlerde bulunamıyor.

Rüdiger'in nihai kararını ise yaz transfer dönemine kadar vermesi beklenmiyor.

Bu sezon 42 maçta forma giyen Alman stoper takımı adına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.