Barcelona, Antonio Rüdiger için görüşmelere başladı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Barcelona, Chelsea ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Alman stoper Antonio Rüdiger ile ilgileniyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Antonio Rüdiger'in menajeri, Çarşamba günü Barcelona yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürerken, Katalan ekibinin futbolcunun transferi için oldukça istekli olduğu belirtilenler arasında yer aldı.

REAL MADRİD VE PARİS SAİNT-GERMAİN DE DEVREDE



Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki stoper için Avrupa devleri Real Madrid ve Paris Saint-Germain de devrede. Rüdiger'in menajerleri iki kulüple görüşmelerini devam ettiriyor.

Chelsea ile futbolcu arasında sözleşme uzatma görüşmelerinde herhangi bir sonuca varılamazken, İngiliz ekibi şu anda ise kulübün Rus sahibi Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle girişimlerde bulunamıyor.

Rüdiger'in nihai kararını ise yaz transfer dönemine kadar vermesi beklenmiyor.

Bu sezon 42 maçta forma giyen Alman stoper takımı adına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.