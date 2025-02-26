İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2025 Çarşamba / 28 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4371
  • EURO
    38,2477
  • ALTIN
    3413.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor! Transferde beklenmedik hamle
Spor

Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor! Transferde beklenmedik hamle

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana adı sürekli transfer iddialarıyla anılan milli yıldız Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol basının son iddiası gündemi sarstı. Transferde Arda Güler'i ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Katalan devi Barcelona sürpriz bir hamlede bulundu. İşte gündemi yerinden sarsacak o hamle...

AKŞAM26 Şubat 2025 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor! Transferde beklenmedik hamle
ABONE OL

Real Madrid'de Arda Güler için işler iyi gitmiyor. Ancelotti yönetimindeki eflatun beyazlılarda artık süre bile bulamayan milli yıldız için ayrılık söylentileri de peş peşe gelmeye başladı.

Fakat İspanyol basınında çıkan bir haber, ortalığı karıştırdı. İşte o detay...

"ARDA GÜLER İÇİN DOĞRU KARAR BARÇA"

İspanyol basınının duyurduğu habere göre; Barcelona'nın hala Arda Güler'i yakından takip ettiği ileri sürüldü.

Daha önce Arda Güler'i Barcelona'ya transfer etmek isteyen Deco, Katalan devinin teknik direktörü Hansi Flick'in, Arda'yı çok beğendiği bilgisi haberin detaylarında yer aldı.

Arda Güler için doğru kararın da Barcelona olacağı aktarılırken, iki takım arasında anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise net olmadığı belirtildi.

Bunun nedeni olarak da Real Madrid Başkanı Perez'in, kendi oyuncularından birisini bile Barca'ya göndermeye sıcak bakmaması olarak gösterildi.

"ANCELOTTİ VARSA ARDA GÜLER YOK"

Ayrıca haberde; Arda Güler'in, gelecek sezon da Carlo Ancelotti'nin takımın başında kalması halinde kulüpten ayrılabileceği kaydedildi.

Barcelona'nın pusuya yatarak beklediği ifade edilirken, sezon sonunda her şeyin netleşeceği aktarıldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 resmi maça çıkan Arda Güler, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.