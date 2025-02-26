Real Madrid'de Arda Güler için işler iyi gitmiyor. Ancelotti yönetimindeki eflatun beyazlılarda artık süre bile bulamayan milli yıldız için ayrılık söylentileri de peş peşe gelmeye başladı.

Fakat İspanyol basınında çıkan bir haber, ortalığı karıştırdı. İşte o detay...

"ARDA GÜLER İÇİN DOĞRU KARAR BARÇA"

İspanyol basınının duyurduğu habere göre; Barcelona'nın hala Arda Güler'i yakından takip ettiği ileri sürüldü.

Daha önce Arda Güler'i Barcelona'ya transfer etmek isteyen Deco, Katalan devinin teknik direktörü Hansi Flick'in, Arda'yı çok beğendiği bilgisi haberin detaylarında yer aldı.

Arda Güler için doğru kararın da Barcelona olacağı aktarılırken, iki takım arasında anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise net olmadığı belirtildi.

Bunun nedeni olarak da Real Madrid Başkanı Perez'in, kendi oyuncularından birisini bile Barca'ya göndermeye sıcak bakmaması olarak gösterildi.

"ANCELOTTİ VARSA ARDA GÜLER YOK"

Ayrıca haberde; Arda Güler'in, gelecek sezon da Carlo Ancelotti'nin takımın başında kalması halinde kulüpten ayrılabileceği kaydedildi.

Barcelona'nın pusuya yatarak beklediği ifade edilirken, sezon sonunda her şeyin netleşeceği aktarıldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 resmi maça çıkan Arda Güler, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.