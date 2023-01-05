Barcelona-Atletico Madrid, Manchester City-Chelsea ve Milan-Roma... Dev maçların yayıncısı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Avrupa'nın dev maçlarını ekrana taşıyarak seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Barcelona, zirve için verdiği kıyasıya mücadelede Atletico Madrid'e konuk oluyor. İtalya'da ise iki büyük şehrin takımı, Roma ve Milan karşı karşıya geliyor.

İngiltere'nin en prestijli kupalarından olan FA Cup'ta ise önemli bir mücadele sahne alıyor. Guardiola'nın öğrencileri Manchester City ve Graham Potter'ın çalıştırdığı Londra ekibi Chelsea karşı karşıya geliyor. La Liga, Serie A, FA Cup maçları ve daha birçok müsabaka Tivibu üzerinde canlı yayınlanıyor.

Barcelona-Atletico Madrid, Manchester City-Chelsea, Milan-Roma başta olmak üzere diğer birçok spor müsabakası Tivibu üzerinden izleyici ile buluşacak.