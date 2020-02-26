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Spor

Barcelona avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Napoli ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

26 Şubat 2020 Çarşamba01:06 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 01:06

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Napoli, İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti.

San Paolo'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçta dakikalar 30'u gösterdiğinde Zielinski'nin asistinde Mertens, müthiş bir şutla takımını öne geçirdi ve ilk yarı Napoli üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Barcelona ataklarını sıklaştırırken 57. dakikada Griezmann'ın golü karşılaşmaya beraberliği getirdi. 89. dakikada Barcelona'dan Vidal ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Eşleşmede turu geçecek takımı belirleyecek rövanş maçı 18 Mart tarihinde Barcelona'nın sahası Nou Camp'ta oynanacak.

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