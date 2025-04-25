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Spor

Barcelona, AZ Alkmaar'ı tek golle geçti ve Trabzonspor'un rakibi oldu

Trabzonspor U19 takımının, UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup eden Barcelona oldu.

AA25 Nisan 2025 Cuma 21:10 - Güncelleme:
Barcelona, AZ Alkmaar'ı tek golle geçti ve Trabzonspor'un rakibi oldu
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UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Barcelona, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. Final maçında Barcelona ile Trabzonspor karşılaşacak.

7. dakikada Barcelona penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Hernandez'i düşüren Budko penaltıya sebep oldu. Penaltıda topun başına geçen Hernandez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada Ibrahim Diarra yaptığı faul sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuncu sahayı tekerlekli sedye ile terk etti.

Barcelona karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Trabzonspor ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği final mücadelesi 28 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Stat: Colovray Spor Merkezi

Hakemler: Mohammad Al-Emara, Turkka Valjakka, Juuso Mantere

Barcelona: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre (Dk. 90 Nomoko), Diarra (Dk. 54 Rodriguez), Farinas, Junyent (Dk. 71 Marques), Pradas, Alba (Dk. 90 Kluivert), Hernandez (Dk. 90 Walton)

AZ Alkmaar: Zeggen, Oud (Dk. 85 van der Klaauw), Dijkstra, Boogaard, Budko, van Ouytsel, Menu (Dk. 73 Saffoe), Bouziane (Dk. 73 Inge), Oerip, van den Ban, Smits (Dk. 60 Hartog)

Gol: Dk. 7 Hernandez (penaltıdan) (Barcelona)

Sarı kartlar: Dk. 36 Boogaard (AZ Alkmaar), Dk. 54 Diarra, Dk. 65 Espart, 90+1 Marques (Barcelona)

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