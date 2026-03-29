  Barcelona, Bastoni transferinde mutlu sona yakın
Barcelona, Bastoni transferinde mutlu sona yakın

Barcelona'nın, Inter forması giyen Alessandro Bastoni ile prensip anlaşmasına vardığı ve transfer için mali hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

29 Mart 2026 Pazar 19:36
Barcelona, Inter'in 26 yaşındaki sol stoperi Alessandro Bastoni ile prensip anlaşmasına vardı.

FC Barcelona'nın önümüzdeki yaz transfer döneminde iki önceliği var. Bunlardan biri bir santrfor, diğeri ise sol stoper...

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barça'nın ana hedefi Inter'in 26 yaşındaki sol stoperi Alessandro Bastoni...

Hırvat Josko Gvardiol, Deco'nun en çok beğendiği isimler arasında ancak Manchester City'nin stoperi, kulübünün onu satmaya niyetli olmaması ve ayrıca oyuncunun yakın zamanda ciddi bir sakatlıl geçirmesi nedeniyle ulaşılamaz bir hedef durumunda...

Katalan kulübünün araştırmasına göre; İtalyan milli oyuncu, Barcelona kulübünün sportif ve ekonomik teklifi onu tatmin ettiği sürece, yeni bir maceraya atılmak ve Barça forması giymek istediği öğrenildi. Taraflar arasında sürdürülen görüşmeler ve tam bir anlaşmaya varılmamış olsa da, futbolcunun talepleri ile Barça'nın sunabileceği teklifin birbiriyle uyumlu olduğu vurgulandı.

Bastoni'nin Barça dışında bir kulübün teklifiyle ilgilenmediği ve Katalan devinin de bu transferi bitirmek için mali açıdan kendini hazırladığının altı çizildi.

BONSERVİS BEDELİ 60 MİLYON EURO

Barcelona'nın Bastoni'yi 60 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer edebileceğine inandığı belirtildi.

INTER'DEN KAZANDIĞINDAN ÇOK MAAŞ ALACAK

Bastoni, 2023'te Inter ile 2028'e kadar yıllık 5,5 milyon Euro'luk bir maaşla yeni sözleşme imzaladı. Inter'in kendisine yakın zamanda sunduğu yenileme teklifinde maaşın 7 milyon Euro'ya çıkacağı da yazıldı.

Barcelona'nın Bastoni'ye önerdiği maaşın "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu ifade edildi.

