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Spor

Barcelona, Bernardo Silva'yı istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncu Bernardo Silva'ya talip oldu.

24 Nisan 2024 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Barcelona, Bernardo Silva'yı istiyor
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2017 yazında Monaco'dan Manchester City'e transfer olan Bernardo Silva, takımın kazandığı zaferlerde baş aktörlerden oldu. 2026 yılına kadar İngiliz deviyle sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BERNARDO SILVA, BARCELONA YOLUNDA

Sport'ta yer alan habere göre, Bernardo Silva'ya Barcelona talip oldu. 29 yaşındaki yıldızın da Katalan devinde forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi. Serbest kalma bedeli 58 milyon euro olan futbolcunun 10 milyon euroluk maaşından fedakarlık yapmaya hazır olduğu da belirtildi. Manchester City'de İlkay Gündoğan, sezon başında Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

16 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Bernardo Silva bu sezon Manchester City formasıyla 42 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

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