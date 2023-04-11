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Spor

Barcelona, bu yaz Gavi'yi kaybedebilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin serbest kalır maddesini kullanarak kadroya katabilir.

11 Nisan 2023 Salı 15:27 - Güncelleme:
Barcelona, bu yaz Gavi'yi kaybedebilir
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Barcelona'da Gavi krizi devam ediyor.

Katalan ekibi, altyapıdan yetiştirdiği Gavi ile profesyonel sözleşme imzalamış ancak Katalan ekibinin mali sorunları nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu, bu sözleşmeyi geçersiz saymıştı.

Sözleşme şartlarına göre Gavi, 6 numaralı formayı giyecek ve A takım oyuncusu olacaktı. Ancak sözleşmenin geçersiz sayılmasının ardından Gavi, Katalan ekibinde altyapı statüsünde oynuyor.

Fichajes'e göre Chelsea'nin, Barcelona'da altyapı statüsünde bulunan Gavi ile ilgilendiği öne sürüldü. Londra ekibi İspanyol oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna bedelsiz katabilir.

Chelsea yetkililerinin geçtiğimiz günlerde Gavi'nin menajeri ile bir araya geldiği aktarıldı. Maviler, sözleşmedeki bedelsiz transfer maddesinden faydalanmak istiyor.

Son tarih 30 haziran

Eğer Barcelona, 30 Haziran'a kadar Gavi ile sözleşme yenileyemezse, 18 yaşındaki oyuncu sezon sonu bedelsiz şekilde başka bir takıma katılabilir.

Gavi, Barcelona formasıyla 40 maçta 2 gol atıp 6 asist kaydetti.

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