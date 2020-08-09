Barcelona çeyrek finalde Bayern Münih'e rakip oldu

09 Ağustos 2020 Pazar 00:36 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 00:36

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Camp Nou'da seyircisiz oynanan mücadeleyi 3-1'lik skorla Barcelona kazandı ve adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Barcelona, 10. dakikada Clement Lenglet'in kafa vuruşuyla öne geçti. Lionel Messi, 23. dakikada tek başına büyük bir efor sarf ederek farkı ikiye çıkaran golü attı.

CÜNEYT ÇAKIR VAR'A GİTTİ



Messi, 30. dakikada farkı 3'e çıkaran golü buldu ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR uyarısıyla Arjantinli yıldızın gol öncesi topu eliyle kontrol ettiği kararını verdi.

Barcelona, 45+1'de Koulibaly'nin Messi'ye yaptığı hareket sonrası penaltı kazandı. Luis Suarez, beyaz noktadan topu filelere gönderek skoru 3-0'a getirdi.

Napoli, ilk yarının sonunda Ivan Rakitic'in Dries Mertens'e ceza sahası içinde yaptığı hareket sonrası penaltı kazandı. 45+5'te topun başına gelen Insigne, farkı 2'ye indirdi. Insigne, bu golle birlikte hem Camp Nou'da hem Bernabeu'da gol atan ilk İtalyan oldu.

Maçın ikinci yarısında Napoli, Insigne ve Lozano ile gol fırsatları yakaladı ancak farkı indiremedi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas da 79'da Fabian Ruiz'in yerine oyuna dahil oldu ancak skoru değiştiremedi.

İlk maçtaki 1-1'lik beraberliğin ardından bu maçı 3-1 kazanan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ve Bayern Münih'le eşleşti.