Barcelona dediler PSG devreye girdi

Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'e vedası transfer piyasında da dedikoduları beraberinde getirdi. Manchester City, Paris Saint Germain ve Barcelona ile adı geçen Fransız golcü için Pep Guardiola'nın ardından Thomas Tuchel'den de bir açıklama geldi.

Griezmann'ın transferinin PSG'nin gündeminde olmadığını ifade eden Tuchel, "Antoine Griezmann, dünyadaki her takımda oynar. Ancak bizim için gerçekçi bir senaryo değil. Transfer çalışmalarımızda savunmaya yönelik takviyeler yapmaya öncelik vereceğiz" dedi.

Transferde bazı önceliklerinin olduğunun altını çizen Tuchel, "Şimdi bizim için zor bir döneme giriyoruz ve her hamlemizi planlayarak yapmak zorundayız. İyi bir kadromuz var ve bu kadroyu Şampiyonlar Ligi seviyesinde daha da güçlendirmeliyiz. Bazı önceliklerimiz var ve bu önceliklere göre hareket etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

(SPORX)