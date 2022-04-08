Barcelona deplasmanda Eintracht Frankfurt ile yenişemedi

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.
Deutsche Bank Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken sessizliği bozan isim 48. dakikada Eintracht Frankfurt'tan Knauff bozdu. 66. dakikaya gelindiğinde ise Frenkie De Jong'un asistinde Ferran Torres maça dengeyi getirdi. 78. dakikada Alman ekibinden Tuta ikinci sarıdan kırmızı gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 14 Nisan Çarşamba günü Nou Camp'ta oynanacak.