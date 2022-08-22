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Spor

Barcelona deplasmanda farka koştu

Barcelona, İspanya La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Sociedad'ı 4-1 mağluo ederek puanını 4'e yükseltti.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:58 - Güncelleme:
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La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'a konuk oldu.

Reale Arena'da oynanan maçı Barcelona 4-1 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Barcelona, henüz 1. dakika dolmadan Lewandowski ile öne geçti ve Polonyalı yıldız yeni takımıyla ilk golünü attı. Dakikalar 6'yı gösterdiğinde ise Isak maça beraberliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda oyuna Ansu Fati'nin girmesiyle maçın seyri tamamen değişti. Messi'nin ayrılışı sonrası Barcelona'nın çok şey beklediği Fati, 66'da Dembele'ye, 68'de ise Lewandowski'ye asist yaparak skoru 3-1'e getirdi. 79'da bu kez sahneye çıkan Fati golünü atarak maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.

Barcelona bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken Real Sociedad ise 3 puanda kaldı.

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