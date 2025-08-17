Barcelona, deplasmanda hata yapmadı

La Liga'nın 1. haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu. Barcelona, 9 kişi kalan rakibini 3-0 mağlup etti.
Barcelona'nın ilk golünü 7. dakikada Raphinha kaydetti. Hızı kesmeyen Barcelona, 23. dakikada Ferran Torres ile skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın 33. dakikasında Mallorca'da Morlanes ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Ardından 39. dakikada Vedat Muriqi, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Mücadelenin ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmazken, 90+4'te Lamine Yamal sahneye çıktı ve Barcelona farkı 3'e taşıdı.
Bu sonuçla birlikte son şampiyon Barcelona, sezona 3 puanla başladı.
Ligde gelecek hafta Barcelona, Levante'ye konuk olacak. Mallorca ise Celta Vigo'yu ağırlayacak.