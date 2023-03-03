Barcelona deplasmanda Real Madrid'i yenerek avantajı kaptı

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona ile Real Madrid bu sezonki 3. El Clasico'da karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.

Dev maçta Barcelona'ya galibiyeti getiren gol 26. dakikada Eder Militao kendi kalesine attığı pozisyonla geldi. Mücadele boyunca Real Madrid'in etkisiz oyunu göze çarparken Ancelotti'nin öğrencileri karşılaşmayı Barcelona kalesine isabetli şut atamayarak tamamladı.

Mücadelede 90 dakika oynayan Barcelona'nın deneyimli oyuncusu Sergio Busquets, 46 kezle El Clasico tarihinde en çok forma giyen isim olarak tarihe geçti.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması 5 Nisan tarihinde Barcelona'nın sahası Nou Camp'ta oynanacak.