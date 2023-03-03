İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9195
  • EURO
    20,0389
  • ALTIN
    1110.97
  • BIST100
    5261.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona deplasmanda Real Madrid'i yenerek avantajı kaptı
Spor

Barcelona deplasmanda Real Madrid'i yenerek avantajı kaptı

Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda konuğu olduğu Real Madrid'i 1-0 mağlup ederek avantajı kaptı.

3 Mart 2023 Cuma 00:59 - Güncelleme:
Barcelona deplasmanda Real Madrid'i yenerek avantajı kaptı
ABONE OL

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona ile Real Madrid bu sezonki 3. El Clasico'da karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.

Dev maçta Barcelona'ya galibiyeti getiren gol 26. dakikada Eder Militao kendi kalesine attığı pozisyonla geldi. Mücadele boyunca Real Madrid'in etkisiz oyunu göze çarparken Ancelotti'nin öğrencileri karşılaşmayı Barcelona kalesine isabetli şut atamayarak tamamladı.

Mücadelede 90 dakika oynayan Barcelona'nın deneyimli oyuncusu Sergio Busquets, 46 kezle El Clasico tarihinde en çok forma giyen isim olarak tarihe geçti.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması 5 Nisan tarihinde Barcelona'nın sahası Nou Camp'ta oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.