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Spor

Barcelona, Edinson Cavani ile el sıkıştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Edinson Cavani'nin İspanya La Liga takımlarından Barcelona ile anlaştığı iddia edildi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 18:20 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:20
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Transfer çalışmalarına devam eden Barcelona'nın Manchester United forması giyen Edinson Cavani ile anlaştığı öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Katalan devinin, Manchester United'da forma giyen Edinson Cavani ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Uruguaylı futbolcunun ilk 6 ay için düşük maaş almayı kabul ettiği ve anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan Manchester United ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Cavani'nin, bu transferin gerçekleşebilmesi adına Ocak ayında İngiliz ekibi ile kontratını feshetmek için anlaşmak zorunda olduğu aktarıldı.

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