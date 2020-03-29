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Spor

Xavi Hernandes: ''Barcelona'yı çalıştırmak istiyorum! Kendimi yeterli görüyorum''

Barcelona'nın efsane futbolcusu Xavi Hernandez, Katalan ekibini çalıştırmak istediğini söyledi.

29 Mart 2020 Pazar 22:40 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 22:40
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Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğü yapan Xavi Hernandez, Barcelona'yı çalıştırmak istediğini söyledi.

Barcelona'da 1998'den 2015'e kadar forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran Xavi, İspanyol La Vanguardia gazetesine açıklamalar yaptı.

KENDİMİ YETERLİ GÖRÜYORUM

Barcelona'ya dönmek istediğini belirten Xavi, "Artık kendimi oyuncuları yönetmede yeterli görüyorum. Ama bazı şartlar sundum, karar alıcı ben olacağım ve sıfırdan bir proje başlatacağım." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın transfere ihtiyacı olup olmadığı sorusunu cevaplayan 40 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla yeni oyuncuya ihtiyaçları yok, belki Jadon Sancho veya Serge Gnabry olabilir." şeklinde konuştu.

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