Barcelona, El Clasico'da deplasmanda Real Madrid'i 4 golle yıktı

21 Mart 2022 Pazartesi 00:58 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 00:58

La Liga'nın en büyük derbisi El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona 4-0 kazanarak tarihi bir galibiyet aldı.

Maça iki takım da hızlı ve çabuk oyunlarıyla başlarken önce Real Madrid, sonra da Barcelona pozisyonlar buldu. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Dembele'nin sağdan getirdiği topa Aubameyang etkili bir kafa vuruşu yaptı ve sessizliği bozan isim oldu.

BARCELONA RİTMİ BULDU, 2 OLDU

Golün ardından Barcelona'nın etkinliği azalmadı ve üst üste ataklarla Real Madrid kalesini bunaltmaya ve klasikleşmiş pas oyunuyla ezeli rakibini savunma yapmaya mecbur bıraktı. 39. dakikaya gelindiğinde Dembele'nin sağdan kullandığı kornere iyi yükselen Araujo kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı ve ilk yarıyı Barcelona 2-0 önde tamamladı.

SANTRAYLA BİRLİKTE HÜCUMA DEVAM

Real Madrid ikinci yarıya Camavinga ve Marioano Diaz'ı oyuna alıp Kroos ve Carvajal'ı sahaya sokarak başladı.

Daha ilk saniyede santranın ardından Ferran Torres karşı karşıya pozisyonu kaçırdı. 47'de bir kez daha Torres bu kez Aubameyang'ın asistiyle Courtois'yı avladı ve Barcelona skoru 3-0 yaptı.

VAR KARARIYLA 4. GOL

52. dakikaya gelindiğinde ise ilginç bir pozisyon yaşandı. Savunmanın arkasına alınan topu alan Aubameyang, Torres'le paslaştı ve ardından şutunu çekerek topu filelere gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağına rağmen orta hakem Juan Martinez Munuera pozisyonun incelenmesi için VAR'a gitti. VAR'dan gol kararı çıkınca Barcelona skoru 4-0 yaptı.

Maçın son yarım saatinde ise Barcelonalı oyuncular 58. dakikada Aubameyang'ın kaçırdığı mutlak pozisyon gibi zaman zaman skoru artırmaya çalışsa da oyunu rölantiye aldı. Real Madrid'in atakları Stegen'in eldivenlerinde erirken maç tarihi skorla 4-0 tamamlandı.

Bu galibiyetin ardından 29 haftası geride kalan La Liga'da 54 puana yükselen Barcelona, sıralamada 1 maç eksiğiyle 3. Atletico Madrid'le puanları eşitledi. Real Madrid ise 66 puanda kaldı ve haftayı zirvede kapattı.