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Spor

Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 90+2'de yıktı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 26. hafta mücadelesinde El Clasico'da sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

20 Mart 2023 Pazartesi 01:02 - Güncelleme:
Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 90+2'de yıktı
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La Liga'nın 26. haftası El Clasico'ya sahne oldu.

Mücadele 2-1 Barcelona galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçta goller; 9. dakikada Araujo (KK), 45. dakikada Sergi Roberto ve 90+2. dakikada Kessie'den geldi.

81. dakikada Asensio'nun bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte lider Barcelona rakibiyle arasındaki puan farkını korudu. Barça, puanını 68 yaptı. Real Madrid ise 56 puanda kaldı.

Bununla birlikte puan farkı ligin bitimine 12 maç kala 12'ye çıktı.

XAVİ, PEP'TEN BERİ İLKİ BAŞARDI

Xavi'nin Barcelona'sı Real Madrid'i son 3 El Clasico'da mağlup ederek Pep Guardiola döneminden beri ilki bıraktı.

En son Ocak 2012'de Pep Guardiola Barcelona'nın başındayken Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid karşısında bunu başarmıştı.

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