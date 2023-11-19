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Spor

Barcelona, El Clasico'da rüzgar gibi esti! Rakibini 5 golle sahadan sildi

İspanya Kadınlar Ligi'nde Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i 5-0'lık skorla mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.

19 Kasım 2023 Pazar 16:18 - Güncelleme:
Barcelona, El Clasico'da rüzgar gibi esti! Rakibini 5 golle sahadan sildi
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İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Barcelona, ezeli rakibini 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Aitana Bonmati Conca, 43. dakikada Caroline Hanse, 45. dakikada Maria Francisca Caldentey, 89. dakikada Claudio Pina ve 90. dakikada Victoria Lopez Serrano attı.

Bu sonucun ardından Barcelona 9'da 9 yaptı ve 27 puana yükseldi. Real Madrid 21 puanda kaldı.

Barcelona, ligde gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Real Madrid, sahasında Huelva ile karşı karşıya gelecek.

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