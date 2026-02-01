İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar
  Barcelona, Elche deplasmanında kazandı
Spor

Barcelona, Elche deplasmanında kazandı

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona, deplasmanda Elche'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Barcelona puanını 55'e yükseltirken, Elche 24 puanda kaldı.

1 Şubat 2026 Pazar 01:12
Barcelona, Elche deplasmanında kazandı
İspanya La Liga'nın 22. hafta maçında Barcelona, Elche'ye konuk oldu.

Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 3-1'lik skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri dakika 6'da Lamine Yamal, dakika 40'ta Ferran Torres ve 72. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

Elche'nin tek golünü ise dakika 29'da Alvaro Rodriguez attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 55 yaptı. Elche, 24 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Mallorca'yı konuk edecek. Elche, Real Sociedad deplasmanına gidecek.

