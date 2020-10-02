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Spor

Barcelona, Emre Mor ve Okay'lı Celta Vigo'yu farklı geçti

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 3-0 yendi. Milli futbolcularımızdan Emre Mor ilk 11'de başlarken Okay Yokuşlu yedek bekledi.

AA02 Ekim 2020 Cuma 00:59 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 00:59
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Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Ansu Fati (Dk.11), Lucas Olaza (Dk. 51 kendi kalesine) ve Sergi Roberto (Dk. 90+5) attı.

Barcelona'nın Fransız defans futbolcusu Clement Lengelet 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Celta Vigo'da forma giyen Türk futbolculardan Emre Mor ilk 11'de sahaya çıkıp 60. dakikada yerini Nolito'ya bıraktı. Okay Yokuşlu ise yedek bekledi.

Ligde iki maçı eksik olan Barcelona aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken 5 puanda kalan Celta ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

La Liga'da oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Athletic Bilbao-Cadiz: 0-1, Sevilla-Levante: 1-0.

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