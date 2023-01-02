Barcelona - Espanyol maçına Mateu Lahoz damgası!

Dünya Kupası'nda Arjantin-Hollanda maçında 17 sarı, 1 kırmızı kart göstererek tartışma konusu olan hakem Mateu Lahoz, bu maçta ise 10 sarı, 2 kırmızı kart çıkardı ve iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Real Madrid, yıldız oyuncusu Karim Benzema'nın golleriyle deplasmanda Real Vallodolid'i 2-0 mağlup etti ve zirve yolunda Barcelona ile arasındaki puan farkını kapadı.

Sezonun formda ekiplerinden Real Sociedad ise ağırladığı Osasuna'yı 2-0'la geçti.

38 puanlı takımlardan Barcelona averaj farkıyla lider, Real Madrid ikinci, 29 puanlı Real Sociedad ise üçüncü sırada bulunuyor.