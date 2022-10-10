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Spor

Barcelona evinde 3 puanı tek golle aldı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 8. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Celta Vigo'yu 1-0 mağlup ederek puanını 22'ye yükseltti.

10 Ekim 2022 Pazartesi 00:24 - Güncelleme:
Barcelona evinde 3 puanı tek golle aldı
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La Liga'da 8. hafta mücadelesinde Barcelona, Calta Vigo'yu konuk etti.

Katalan ekibi maçı 17. dakikada Pedri'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte 8. lig maçında 7. kez kazanan Barcelona, 22 puanla liderliğini sürdürdü.

8 MAÇ 1 GOL

Bir kez daha kalesini gole kapatan Barcelona, 8 haftada sadece 1 gol yiyerek savunmada üstün bir performans sergiledi.

Barça, La Liga'nın 9. haftasında El Clasico'da Real Madrid'e konuk olacak.

Real Madrid, ezeli rakibiyle aynı puanda ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

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