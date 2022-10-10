Barcelona evinde 3 puanı tek golle aldı

La Liga'da 8. hafta mücadelesinde Barcelona, Calta Vigo'yu konuk etti.

Katalan ekibi maçı 17. dakikada Pedri'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte 8. lig maçında 7. kez kazanan Barcelona, 22 puanla liderliğini sürdürdü.

8 MAÇ 1 GOL



Bir kez daha kalesini gole kapatan Barcelona, 8 haftada sadece 1 gol yiyerek savunmada üstün bir performans sergiledi.

Barça, La Liga'nın 9. haftasında El Clasico'da Real Madrid'e konuk olacak.

Real Madrid, ezeli rakibiyle aynı puanda ve averajla ikinci sırada yer alıyor.