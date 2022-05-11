İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2022 Çarşamba / 10 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,3128
  • EURO
    16,1752
  • ALTIN
    905.04
  • BIST100
    2490.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona evinde Celta Vigo'yu 3 golle devirdi
Spor

Barcelona evinde Celta Vigo'yu 3 golle devirdi

Barcelona, İspanya La Liga'nın 36. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:57 - Güncelleme:
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Memphis Depay (Dk. 30) ve Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 41 ve Dk. 48) atarken, Celta Vigo'nun tek golü İago Aspas'dan (Dk. 50) geldi.

Celta Vigo'da defans oyuncusu Jeison Murillo, 58. dakikada Memphis Depay'e yaptığı faulun ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

- İkili mücadelede başına darbe alan Araujo ambulansla hastaneye götürüldü

Maçta en önemli an ise 61. dakikada bir hava topunda Barcelona'dan takım arkadaşı Gavi ile çarpışarak başına darbe alan Uruguaylı Ronald Araujo'nun birkaç adım attıktan sonra bayılması oldu.

Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Araujo, sahaya giren ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Barcelona kulübü, yaptığı açıklamada, Araujo'nun beyin sarsıntısı geçirdiğini ve tetkikler yapılmak üzere hastaneye götürüldüğü duyurdu.

Maç sonunda Barcelona 72 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Ligde kalmayı garantileyen Celta Vigo ise 43 puanla 11. sırada yer alıyor.

La Liga'da Real Madrid, 34. haftada şampiyonluğunu ilan etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.