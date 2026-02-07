İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona evinde Mallorca'yı rahat geçti
Spor

Barcelona evinde Mallorca'yı rahat geçti

Barcelona, La Liga'nın 23. haftasında sahasında Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Katalan ekibi bu galibiyetle liderliğini sürdürdü.

HABER MERKEZİ7 Şubat 2026 Cumartesi 23:08 - Güncelleme:
Barcelona evinde Mallorca'yı rahat geçti
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 3-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Robert Lewandowski, 61. dakikada Lamine Yamal ve 83. dakikada Marc Bernal kaydetti.

Barcelona bu sonuçla puanını 58'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Mallorca ise 24 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Barcelona, Gİrona'ya konuk olacak. Mallorca ise Real Betis'i ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.